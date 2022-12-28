В новосибирских школах больше не будут вести бумажные журналы

Актуализация Стратегии цифровой трансформации, 100%-й перевод социально значимых услуг в электронный вид, цифровизация медицины, образования и транспорта – итоги года и актуальные задачи в сфере цифровой трансформации рассмотрены под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова на заседании Совета по цифровому развитию в правительстве Новосибирской области.

Юрий Петухов подчеркнул, что в течение 2022 года цифровизация в Новосибирской области демонстрировала положительную динамику, был достигнут ряд значимых результатов. Вместе с тем, ряд вопросов требует более детальной проработки – дальнейшее улучшение показателей цифровой зрелости, полный переход на безбумажный документооборот и т.д.

Как отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, среди ключевых проектов 2022 года – актуализация Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, которая была обновлена в соответствии с федеральными требованиями и задачами.

Большой акцент в течение года был сделан на увеличение показателей цифровой зрелости по ключевым направлениям – городская среда, образование, здравоохранение, государственное управление и транспорт. В частности, в сфере образования данный показатель достиг 100%, все школы региона успешно работают в системе «Электронная школа», обеспечены стабильным и быстрым Интернетом. Среди ближайших задач – полный отказ от ведения журналов в бумажных форматах.

Также в регионе уделяется особое и повышенное внимание уделяется внедрению цифровых медицинских сервисов, цифровизации госуслуг, переводу пользователей Правительства региона на российское ПО. За год более 600 тысяч новосибирских пациентов воспользовались услугами в личном кабинете «Мое здоровье» на Госуслугах, выписано около 320 тысяч электронных рецептов, проведено более 2 000 телемедицинских консультаций по выявленным отклонениям. По итогам года Новосибирская область заняла 6 место в стране по результатам мониторинга Минэкономразвития России по качеству оказания госуслуг в электронном виде.

Подводя итоги заседания, первый замгубернатора Юрий Петухов отметил значительную работу по цифровизации региона, проделанную всеми ответственными сотрудниками и ведомствами, а также обратил внимание на необходимость сохранения высоких темпов, устранения недоработок и важности дальнейшей реализации всех планов и «дорожных карт».