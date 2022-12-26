Новосибирская область названа в числе регионов-лидеров по качеству образования

Новые школьные места и оснащение, развитие юных талантов и обучение педагогов: Новосибирская область за год поднялась на 48 пунктов согласно федеральной оценке региональных механизмов управления качеством образования. В 2022 году в регионе открыто 105 «Точек роста», введено 5 новых школ на 3775 мест, развивается система дополнительного образования – эти и другие результаты достигнуты благодаря реализации национальных проектов «Образование».

Как подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе заседания итоговой коллегии министерства образования региона, правительством региона достигнут ряд положительных результатов реализации национального проекта «Образование», который существенно изменил образовательное пространство региона, обеспечивая повышение качества образования.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что по результатам федеральной оценки региональных механизмов управления качеством образования Новосибирская область в 2022 году поднялась с 54 места на 6 в рейтинге регионов страны, а региональная модель управления талантами признана одной из эффективных в стране. Это подтверждает успешное участие наших ребят во всероссийских проектах, таких как «Большие вызовы», «АгроНТИ», «Большая перемена», Национальная технологическая олимпиада и других. Всестороннее развитие школьников обеспечивает работа школьных спортивных клубов и театров.

Замгубернатора отметил, что ключевыми задачами нацпроекта «Образование» является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей. При этом губернатором Новосибирской области поставлена задача вхождения региона в пятерку лучших систем образования России по качеству образования. При этом педагогическим коллективам необходимо находить новые формы работы, используя все имеющиеся для этого ресурсы, чтобы создать максимально равные возможности для всех ребят, независимо от их места проживания.