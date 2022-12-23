В новосибирском СКИФе могут установить две дополнительные экспериментальные станции

Две дополнительные экспериментальные станции могут появиться в рамках первой очереди строительства проекта Центра коллективного пользования «СКИФ». Об этом в ходе заседания президиума СО РАН сообщил замдиректора по научной работе Института ядерной физики СО РАН и директор СКИФа Евгений Левичев.

«Мы надеемся, что рано или поздно эти проблемы с оригинальными станциями будут решены, так что в конце концов мы получим не шесть, а восемь станций первой очереди», — цитирует господина Левичева ТАСС.

По его словам, предполагалось, что две из шести станций должны были закупить за рубежом. Однако с учетом текущей ситуации их решили заменить на оборудование из Института катализа и ИЯФа. Тематика запланированных станций оно покрывало на 80%. Когда появится возможность получить зарубежное оборудование, то количество станций увеличат. Господин Левичев отметил, что оборудование инжектора готово на 90%, а первые элементы накопителя выходят из цеха.

Фото: архивы пресс-служб