Стал известен график проведения ЕГЭ в следующем году

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили график проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на следующий год. Основной этап сдачи пройдет с 26 мая по 20 июня.

26 мая школьники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Следующим экзаменом назначен русский язык, он пройдет 29 мая.

1 июня ученики напишут математику как базового, так и профильного уровней. 5 июня их ждут экзамены по истории и физике. Обществознание школьники будут сдавать 8 июня.

Экзамены по биологии и письменной части иностранного языка назначили на 13 июня. 16 и 17 — устная часть иностранного языка. Последним экзаменом основного этапа стала информатика — испытания по этому предмету будут проходить 19 и 20 июня.