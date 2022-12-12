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Андрей Травников: «НГУ выстраивает связи с новыми индустриальными партнерами»

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Глава региона рассказал об участии Новосибирского государственного университета в программе «Приоритет 2030».

Университеты, получающие специальные гранты по треку «Исследовательское лидерство» государственной программы «Приоритет 2030», представили результаты своей работы в Москве. Команды вузов рассказали о проведенных в 2021 и 2022 годах научных исследованиях, создании и распространение передовых знаний, развитии инновационной деятельности и своем вкладе в технологическое лидерство страны.

Отчеты вузов рассмотрел Совет по поддержке программ развития университетов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, входящий в состав Совета, заявил, что участие Новосибирского государственного университета в программе «Приоритет 2030» позволило вузу выстроить связи с новыми индустриальными партнерами и укрепить взаимодействие с существующими.

«Мы увидели растущий интерес со стороны индустриальных партнёров к нашему новосибирскому университету. Благодаря программе НГУ смог выйти на качественно новый уровень развития.

Если раньше вуз выполнял роль только исполнителя, то сегодня стал соавтором многих технических и технологических задач. Например, НГУ вышел с инициативой разработки единой системы принятия решений для нефтегазовой отрасли. Это то, что делают сегодня только крупные западные компании.

Помимо этого, благодаря нашему университету в экономике Новосибирской области появилась новый сектор, причем нетрадиционный для нас как нересурсного региона. Целая группа компаний разрабатывает и изготавливает оборудование для разведки и мониторинга технологий, вплоть до лабораторного оборудования самого высокого класса. Это, например, промышленные томографы для нефтегазовой отрасли», — подчеркнул Андрей Травников.

Сегодня университет готовит кадры, способные говорить на одном языке со специалистами из разных сфер.

«Для крупных компаний, промышленников важно найти специалистов, которые обладают не только компетенциями и знаниями, но еще и коммуникативными способностями. Которые могут говорить с учёными, инженерами и бизнесменами на одном языке. Университет готовит таких специалистов и это видно по результатам наших выпускников», — отметил губернатор.

Добавим, что за прошедший год учёные НГУ достигли значимых результатов по нескольким проектам и в области медицины, космического приборостроения, искусственного интеллекта.

Например, в рамках консорциума между НГУ и ИЯФ СО РАН учёные представили результаты лечения злокачественной опухоли головного мозга (глиобластомы), смоделированной у животных, по методике бор-нейтронозахватной терапии.

Исследователи университета разработали и подготовили к летным испытаниям прибор радиационного мониторинга космического пространства для спутниковых группировок ГЛОНАСС и СКИФ; изготовлен уникальный стенд радиационного тестирования стойкости приборов, оборудования и конструкционных материалов различного назначения потоком быстрых нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ. А учёные и студенты механико-математического факультета НГУ предложили новый способ стабилизации и интенсификации кипения в вакууме, который может быть применен для разработки более эффективных и надёжных систем двухфазного охлаждения.

Фото: nso.ru

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