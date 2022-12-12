Андрей Травников: «НГУ выстраивает связи с новыми индустриальными партнерами»

Глава региона рассказал об участии Новосибирского государственного университета в программе «Приоритет 2030».
Университеты, получающие специальные гранты по треку «Исследовательское лидерство» государственной программы «Приоритет 2030», представили результаты своей работы в Москве. Команды вузов рассказали о проведенных в 2021 и 2022 годах научных исследованиях, создании и распространение передовых знаний, развитии инновационной деятельности и своем вкладе в технологическое лидерство страны.
Отчеты вузов рассмотрел Совет по поддержке программ развития университетов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, входящий в состав Совета, заявил, что участие Новосибирского государственного университета в программе «Приоритет 2030» позволило вузу выстроить связи с новыми индустриальными партнерами и укрепить взаимодействие с существующими.
«Мы увидели растущий интерес со стороны индустриальных партнёров к нашему новосибирскому университету. Благодаря программе НГУ смог выйти на качественно новый уровень развития.
Если раньше вуз выполнял роль только исполнителя, то сегодня стал соавтором многих технических и технологических задач. Например, НГУ вышел с инициативой разработки единой системы принятия решений для нефтегазовой отрасли. Это то, что делают сегодня только крупные западные компании.
Помимо этого, благодаря нашему университету в экономике Новосибирской области появилась новый сектор, причем нетрадиционный для нас как нересурсного региона. Целая группа компаний разрабатывает и изготавливает оборудование для разведки и мониторинга технологий, вплоть до лабораторного оборудования самого высокого класса. Это, например, промышленные томографы для нефтегазовой отрасли», — подчеркнул Андрей Травников.
Сегодня университет готовит кадры, способные говорить на одном языке со специалистами из разных сфер.
«Для крупных компаний, промышленников важно найти специалистов, которые обладают не только компетенциями и знаниями, но еще и коммуникативными способностями. Которые могут говорить с учёными, инженерами и бизнесменами на одном языке. Университет готовит таких специалистов и это видно по результатам наших выпускников», — отметил губернатор.
Добавим, что за прошедший год учёные НГУ достигли значимых результатов по нескольким проектам и в области медицины, космического приборостроения, искусственного интеллекта.
Например, в рамках консорциума между НГУ и ИЯФ СО РАН учёные представили результаты лечения злокачественной опухоли головного мозга (глиобластомы), смоделированной у животных, по методике бор-нейтронозахватной терапии.
Исследователи университета разработали и подготовили к летным испытаниям прибор радиационного мониторинга космического пространства для спутниковых группировок ГЛОНАСС и СКИФ; изготовлен уникальный стенд радиационного тестирования стойкости приборов, оборудования и конструкционных материалов различного назначения потоком быстрых нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ. А учёные и студенты механико-математического факультета НГУ предложили новый способ стабилизации и интенсификации кипения в вакууме, который может быть применен для разработки более эффективных и надёжных систем двухфазного охлаждения.
Фото: nso.ru
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