Андрей Травников: «НГУ выстраивает связи с новыми индустриальными партнерами»

Университеты, получающие специальные гранты по треку «Исследовательское лидерство» государственной программы «Приоритет 2030», представили результаты своей работы в Москве. Команды вузов рассказали о проведенных в 2021 и 2022 годах научных исследованиях, создании и распространение передовых знаний, развитии инновационной деятельности и своем вкладе в технологическое лидерство страны.

Отчеты вузов рассмотрел Совет по поддержке программ развития университетов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, входящий в состав Совета, заявил, что участие Новосибирского государственного университета в программе «Приоритет 2030» позволило вузу выстроить связи с новыми индустриальными партнерами и укрепить взаимодействие с существующими.

«Мы увидели растущий интерес со стороны индустриальных партнёров к нашему новосибирскому университету. Благодаря программе НГУ смог выйти на качественно новый уровень развития.

Если раньше вуз выполнял роль только исполнителя, то сегодня стал соавтором многих технических и технологических задач. Например, НГУ вышел с инициативой разработки единой системы принятия решений для нефтегазовой отрасли. Это то, что делают сегодня только крупные западные компании.

Помимо этого, благодаря нашему университету в экономике Новосибирской области появилась новый сектор, причем нетрадиционный для нас как нересурсного региона. Целая группа компаний разрабатывает и изготавливает оборудование для разведки и мониторинга технологий, вплоть до лабораторного оборудования самого высокого класса. Это, например, промышленные томографы для нефтегазовой отрасли», — подчеркнул Андрей Травников.