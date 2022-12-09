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Почти три десятка новосибирских школ ввели частичную «удаленку»

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Причина — повышение уровня заболевания детей гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

pixabay.com

Министерство образования Новосибирской области сообщает, что школы начали предпринимать противоэпидемиологические меры. В том числе некоторые классы из-за высокой заболеваемости переводят учащихся на дистанционный формат занятий.

«По причине заболевания детей гриппом и ОРВИ, коронавирусной инфекцией частично приостановлена деятельность в 28 общеобразовательных организациях. В 52 классах 464 заболевших ребенка. В 89 дошкольных организациях, в 138 группах 1424 заболевших ребенка», — информирует региональный минобр.

При этом полностью закрытых образовательных учреждений в регионе на данный момент нет.

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