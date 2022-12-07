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Когда новосибирские школьники отправятся на зимние каникулы?

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Ответили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

pixabay.com

Школьники Новосибирска уйдут на зимние каникулы в последний понедельник декабря, 26-го числа, отдых продлится до 8 января, рассказали в городском департаменте образования.

Кроме того, отмечается, что это рекомендованные сроки, каждое образовательное учреждение устанавливает график отдыха для детей самостоятельно.

Рекомендованные сроки зимних каникул — с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сроком на 14 календарных дней.

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