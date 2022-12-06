Более 13 тысяч новосибирских выпускников напишут итоговое сочинение

Школьники Новосибирской области 7 декабря напишут итоговое сочинение (изложение). Запланированное количество участников итогового сочинения в Новосибирской области – 13 465 человек, итогового изложения – 258.

Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал. Проходит итоговое сочинение в образовательных организациях, в которых обучаются выпускники.



В 2022-2023 учебном году в числе тем итогового сочинения – «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Дополнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения) – 1 февраля и 3 мая 2023 года.