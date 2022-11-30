Новосибирские преподаватели IT-дисциплин начали получать ежемесячную доплату в размере 15 тысяч рублей

В 2022-2023 учебном году получателями выплаты стали 30 молодых специалистов, 10 из них преподают в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Большинство из них – его выпускники.

Новая мера поддержки была внедрена по инициативе регионального министерства цифрового развития и связи и министерства образования во исполнение поручения губернатора Андрея Травникова о мерах по развитию IТ-отрасли Новосибирской области.



Ежемесячную прибавку к зарплате получают педагоги IT-дисциплин новосибирских колледжей со стажем работы не более трех лет, которые обучают студентов по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность».



Как отметили в ходе пресс-тура молодые педагоги, данная выплата – существенная прибавка к зарплате. Они планируют направить ее на получение высшего образования, ежемесячные взносы по ипотеке.



По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павла Жучкова, в настоящее время Новосибирская область испытывает потребность в 2-2,5 тысячах IT-специалистов. Комплекс мер поддержки образования в IT-сфере, принятых в регионе, будет способствовать подготовке квалифицированных кадров.



«Данная финансовая поддержка может стать хорошим стимулом при выборе молодыми специалистами места работы, это дополнительная мотивация посвятить себя образовательной сфере. IT-дисциплины развиваются стремительно, и нужны энергичные, амбициозные преподаватели с пониманием самых новых трендов и технологий», – подчеркнул Павел Жучков.



Заместитель начальника управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов – начальник отдела профессионального образования министерства образования Новосибирской области Анастасия Мангер добавила, что в настоящее время в колледжах Новосибирской области не так много молодых преподавателей IT-дисциплин, поэтому мера поддержки актуальна и позволит увеличить их число в колледжах. Сотрудничество с минцифрой по внедрению подобных инициатив будет продолжено.



Напомним, что в регионе принят целый ряд мер поддержки, направленных на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов. В частности, Правительством региона принято решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах – лучшие 50 учителей уже получили по 115 тысяч рублей. Школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов СО НКО. Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Проводится модернизация материальной базы образовательных организаций, кроме того, совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.