Глава Рособрнадзора рассказал, как изменится оценка качества образования

Оценка качества образования в России будет в большей степени переориентирована на российские мониторинги, в этой сфере накоплен значительный опыт, который можно эффективно использовать, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на конференции по оценке качества образования.

«В создании единой системы оценки качества образования мы продвинулись достаточно далеко, весь спектр мониторингов, которые необходимы, у нас есть», — отметил глава Рособрнадзора.

Он рассказал, что предстоит скорректировать подходы к оценке эффективности управленческих механизмов в региональных системах образования с учетом новых задач. При формировании своих рейтингов Рособрнадзор со следующего года откажется от ранжирования регионов по местам и будет только делить их на три группы в зависимости от эффективности работы и показателей качества образования.

Среди основных задач Анзор Музаев также назвал лицензирование и аккредитацию образовательных организаций в новых регионах России. Он отметил, что здесь будет учтен опыт Крыма и Севастополя. «До получения постоянной лицензии будет выдаваться лицензия временная, и процесс перехода должен пройти без стресс-тестов для систем образования», — сказал он.

Директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко рассказал о результатах проведения ВПР в 2022 году. Весной, до переноса сроков, ВПР были частично проведены школами, в них приняли участие около 2,5 миллионов учащихся. Основной объем ВПР был проведен осенью, в них поучаствовали более 7,3 миллиона школьников. «Несмотря на перенос ВПР на осень, практически никаких сдвигов по результатам, полученным в ходе весенних и осенних проверочных работ, мы не видим», — констатировал Сергей Станченко.

Он добавил, что проведение ВПР по ряду предметов в компьютерном формате показало хорошие результаты в части объективности их оценивания и было в целом положительно воспринято участниками и педагогами. Однако перевести в компьютерный формат все ВПР не планируется, т.к. это повлекло бы, например, отказ от заданий с развернутым ответом в ВПР по математике.

Также в этом году были впервые проведены отдельные ВПР для классов с углубленным изучением математики. В них приняли участие более 260 школ. «Будем развивать этот проект дальше, пополнять банк заданий по углубленной математике. К весне разработаем вариант ВПР для классов с углубленным изучением физики», — сообщил Сергей Станченко.