В Новосибирской области открылись две современные лаборатории для подготовки ИТ-специалистов

Первым в новые аудитории запустили Кота-робота, запрограммированного и названного так самими студентами.
Две современные лаборатории для обучения студентов по направлению «Информационные системы и программирование» открыты при содействии министерства образования региона в Новосибирском колледже печати и информационных технологий. Первым в новые аудитории запустили Кота-робота, запрограммированного и названного так самими студентами. «Кот» приветствовал участников мероприятия поклоном и музыкальной композицией.
Как прокомментировал заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области Андрей Головнин, на оснащение лабораторий получена субсидия минобра региона, а также привлечены собственные внебюджетные средства колледжа.
«Правительство региона и министерство образования Новосибирской области, решая задачи кадрового обеспечения, уделяют большое внимание оснащению колледжей современным оборудованием. Новые лаборатории станут основой прочных знаний студентов и IT-открытий в будущем», – подчеркнул Андрей Головнин.
Новые аудитории рассчитаны на 48 рабочих мест и оснащены новейшим компьютерным оборудованием. Современная материально-техническая база для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями в будущем позволит значительно повысить уровень подготовки студентов колледжа.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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