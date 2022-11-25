В Новосибирской области открылись две современные лаборатории для подготовки ИТ-специалистов

Две современные лаборатории для обучения студентов по направлению «Информационные системы и программирование» открыты при содействии министерства образования региона в Новосибирском колледже печати и информационных технологий. Первым в новые аудитории запустили Кота-робота, запрограммированного и названного так самими студентами. «Кот» приветствовал участников мероприятия поклоном и музыкальной композицией.