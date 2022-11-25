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Ученый из новосибирского Академгородка стал замминистра науки РФ

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До своего назначения Дмитрий Пышный возглавлял Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Новосибирский ученый Дмитрий Пышный назначен на должность заместителя министра науки Российской Федерации. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс».

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал Дмитрия Пышного своим замом. До этого Дмитрий Пышный занимал должность главы ИХБФМ (Института химической биологии и фундаментальной медицины) СО РАН в Академгородке.

Отныне Дмитрий Пышный в качестве замминистра науки РФ будет курировать работу Контрольно-ревизионного департамента, Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников.

Среди задач нового замминистра - координация деятельности научных организаций Академии сельскохозяйственных наук и контрольно-ревизионной работы министерства, а также кураторство аттестации научно-педагогических и научных сотрудников.

Фото: телеграм-канал Министерства науки и высшего образования РФ

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