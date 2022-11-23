Фестиваль NAUKA 0+ в Новосибирской области посетили больше 40 тысяч участников

В этом году в Новосибирской области 12 дней на 50 площадках проходили более 160 мероприятий Фестиваля NAUKA 0+, которые посетили свыше 40 тысяч участников. Мероприятия «праздника науки» проходили в научных институтах Академгородка, вузах, инновационных компаниях, школах, учреждениях культуры и спорта.

Выездные «научные десанты» высадились в 4 городских округах и 16 районах области: 58 лекторов из 9 научных институтов, 5 вузов и 4 инициативных организаций встретились со школьниками, студентами, людьми старшего поколения. Но, независимо от возраста, все активно участвовали в интерактивных играх, разгадывали головоломки квизов, проводили эксперименты под руководством научных руководителей. Одним из самых ярких событий Фестиваля NAUKA 0+ стала выставка в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН – за два дня здесь побывало более 2500 человек.



«Сегодня мы совершенно по-особому оцениваем ресурс, который нам дает наука. Невозможно представить развитие страны без серьезной научно-технологической повестки, – отметила, подводя итоги Фестиваля NAUKA 0+, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. – На территории нашего Академгородка, других муниципальных образований, растет целая плеяда молодых ученых, технологических предпринимателей, наши студенты со своими стартапами составляют конкуренцию лучшим проекта Российской Федерации. И огромную роль в формировании приоритетов научно-технологической деятельности играет Фестиваль NAUKA 0+. Это проект, который объединяет и консолидирует жителей нашего региона. Нам есть к чему стремиться, развивая идеи фестиваля. Его проекты и инициативы должны реализовываться не один раз в год, а в течении всего периода, вовлекая новых участников и развиваясь на новых площадках».