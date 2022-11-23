В предстоящие морозные дни младшеклассникам новосибирских школ разрешили не посещать уроки

Новосибирцев ожидает внушительный минус: резкое похолодание наступит в четверг 24, ноября, температура опустится до -24…-29 градусов, передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В департаменте образования мэрии Новосибирска в ответе на запрос издания НДН.инфо сообщили, что в связи с похолоданием младшие классы и детсадовцы могут не посещать учебные занятия. Пропуск не будет считаться пропуском без уважительной причины.

«Родители (законные представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине», — ответили на запрос.

При этом если родители все же решают отправить ребенка в школу в период неблагоприятной погоды, они обязаны обеспечить ему сопровождение в образовательное учреждение и обратно.

«При принятии решения о непосещении образовательного учреждения родителям необходимо учитывать сопутствующие факторы (направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, переносимость ребенком пониженных температур и т. п.)», — комментируют в департаменте.