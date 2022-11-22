НГУ оказался в мировом топе вузов с хорошей репутацией

Авторы World Reputation Rankings-2022, рейтинга 200 образовательных организаций с самой хорошей репутацией в мире, включили в список шесть российских вузов, в том числе НГУ (Новосибирский государственный университет). Причем наш универ стал единственным вузом не из Москвы или Петербурга, вошедшим в топ.

Наивысшая позиция среди российских в рейтинге у МГУ (35 место). На местах со 101-го по 125-е расположились МГТУ, МФТИ и СПбГУ. НГУ делит с другими вузами мира места со 126-го по 150-е. А Высшая школа экономики (Москва) оказалась в числе замыкающих на местах 176-200.

Лидирует в рейтинге Гарвард (США). Следующие семь строчек также принадлежат американским вузам. А замыкают первую десятку университет Цинхуа (КНР) и университет Токио (Япония). Лучшим среди европейских вузов (12 место) стал Федеральный институт технологии в Цюрихе (Швейцария).

Фото: 2ГИС