Как новосибирцы относятся к введению единой формы в школах?

В Новосибирске школьную форму как таковую поддерживают шесть из десяти жителей: 43% опрошенных считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 17% выступают за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Новосибирска, в том числе родители школьников.

Каждый третий респондент считает, что школьная форма не нужна вовсе. Причем среди респондентов моложе 34 такое мнение распространено еще шире (37%).

Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных, констатируют авторы исследования.

Среди родителей школьников сторонников школьной формы примерно столько же, сколько и в целом среди экономически активных горожан (64%): за единый стандарт в одежде детей выступают вдвое чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ (43 и 20% соответственно).

Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (49 и 35% соответственно). А родители учеников среднего звена инициативу поддерживают активнее родителей старшеклассников и учеников начальных классов.