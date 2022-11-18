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Студенты НГТУ НЭТИ разработали пневмо-мышцы для роботов

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В перспективе антропоморфные роботы, оснащенные искусственными мышцами, будут помогать человеку в разных сферах, например, в быту.

pxhere.com

Группа студентов факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ разработали искусственные мышцы для роботов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Эти мышцы действуют на основе принципов пневматики. Их смогли интегрировать их в робота человеческого типа.

«В ближайшей перспективе разработку можно будет использовать для обучения робототехнике, а в будущем умные машины с пневмо-мышцами смогут помогать человеку, например, в домашних делах», – сообщили в региональном правительстве.

Как отметили сами разработчики, у проекта есть два отличия от аналогов. Это нестандартный принцип приведения робота в движение, а также простота сборки и небольшой вес. Сейчас команда новосибирских изобретателей разрабатывает тестовый образец руки, который будет управляться с пульта.

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