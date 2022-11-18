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Министр просвещения РФ Кравцов сообщил о планах по введению единой школьной формы

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Какой именно будет эта «единая форма», на данный момент неизвестно.

pixabay.com

Глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о запланированном введении единой школьной формы в учебных заведениях страны. Об этом он сообщил депутатам Госдумы во время «Правительственного часа».

При этом, цитируя министра, сайт ведомства коротко сообщает о самом плане «введения единой школьной формы». А сайт Госдумы дает более широкую цитату министра на эту тему:

«В дальнейшем считаем важным найти законодательное решение таким вопросам: дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного и введение школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой ей быть».

Что именно в школьной форме предлагает изменить министерство таким образом неясно. Сегодня также параметры школьной формы учеников определяет образовательное учреждение.

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