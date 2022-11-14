В новосибирском правительстве обсудили приемную кампанию в вузы региона

«Очень приятно, что Новосибирск в очередной раз подтверждает статус самого важного и интересного образовательного центра Сибири», — отметил Андрей Травников.
В Новосибирской области увеличивается количество студентов, поступающих на инженерные и строительные специальности. Об итогах приёмной кампании в вузы Новосибирской области в 2022 году губернатору Андрею Травникову во время оперативного совещания доложил министр образования региона Сергей Федорчук.
«Мы видим, как планомерно увеличивается количество студентов, особенно по нужным для региона специальностям. Это результат того, что президент России в свое время поддержал регионы, услышал нашу просьбу и тренд — разворот от столичных вузов в сторону региональных, — был поддержан и реализуется не первый год. Очень приятно, что Новосибирск в очередной раз подтверждает статус самого важного и интересного образовательного центра Сибири», — подчеркнул губернатор.
Как доложил министр образования, в этом году на первый курс в вузы региона было зачислено 28816 человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом.
Из других регионов в вузы, расположенные в нашей области, в 2022 году зачислено на 360 человек больше, чем в 2021 году, — 8940. Также в этом году выросло и количество иностранных студентов, поступивших в вузы Новосибирской области, — на 974 человека больше, чем в 2021 году (всего – 2842 студента). Больше всего студентов из Китайской Народной Республики, Республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголии, Ирана.
В рамках целевого приёма в вузы региона было принято в 2022 году 1379 человек (в 2021 году — 1282 человека).
В регионе второй год реализуется программа популяризации ИТ-направлений, призванная повысить интерес абитуриентов к поступлению в вузы на специальности, связанные с информационными технологиями. Благодаря этому быстрее всего вузы сформировали списки на зачисления абитуриентов с высокими баллами на бюджетные места именно по данным направлениям и специальностям. В 2022 году было принято на бюджет 2453 человека, что больше на 304 человека, чем в 2021-м году.
В целом, отметил министр, приёмная кампания 2022 года показала соответствие структуры приёма в вузы прогнозу кадровой потребности региона, а также инвестиционных проектов, реализуемых в нашей области.
Например, Институт цитологии и генетики СО РАН заявлял о необходимости увеличения объёмов подготовки специалистов по биологическим наукам и в 2022 году в вузы принято 259 человек, что на 49 человек больше, чем в 2021 году. На инженерные направления (электроника, машиностроение, энергетика) приём в вузы в 2022 году составил 2640 человек, что на 153 человека больше, чем в 2021 году.
На 127 человек увеличился набор по строительным направлениям и специальностям, что отвечает потребностям региона, связанным со строительством новых объектов.
По итогам совещания был зафиксирован ряд поручений, в частности, университетам рекомендовано подготовить программу популяризации инженерных направлений по примеру программы популяризации IT-специальностей. Вузам необходимо продолжить работу с органами госвласти и местного самоуправления по организации целевого приема и целевого обучения; по улучшению конкурсных показателей в рамках методики распределения контрольных цифр приёма.
Также участники совещания обсудили необходимость увеличения контрольных цифр приёма в новосибирские вузы по программам магистратуры и усиление работы по заполнению мест в вузах по направлениям целевой подготовки.
Фото: nso.ru
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