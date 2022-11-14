В новосибирском правительстве обсудили приемную кампанию в вузы региона

Как доложил министр образования, в этом году на первый курс в вузы региона было зачислено 28816 человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом.

Из других регионов в вузы, расположенные в нашей области, в 2022 году зачислено на 360 человек больше, чем в 2021 году, — 8940. Также в этом году выросло и количество иностранных студентов, поступивших в вузы Новосибирской области, — на 974 человека больше, чем в 2021 году (всего – 2842 студента). Больше всего студентов из Китайской Народной Республики, Республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголии, Ирана.

В рамках целевого приёма в вузы региона было принято в 2022 году 1379 человек (в 2021 году — 1282 человека).

В регионе второй год реализуется программа популяризации ИТ-направлений, призванная повысить интерес абитуриентов к поступлению в вузы на специальности, связанные с информационными технологиями. Благодаря этому быстрее всего вузы сформировали списки на зачисления абитуриентов с высокими баллами на бюджетные места именно по данным направлениям и специальностям. В 2022 году было принято на бюджет 2453 человека, что больше на 304 человека, чем в 2021-м году.