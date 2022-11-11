Новосибирские школы оснастят интерактивными панелями

До конца 2022 года школы региона, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, школы не просто оснащаются высокотехнологичным оборудованием – в данных организациях проводится повышение квалификации сотрудников для работы с современными технологиями. «На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 млн рублей, – прокомментировал Сергей Федорчук. – В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями – это дает новые возможности для образовательного процесса по работе с информацией и наглядными материалами, подготовкой презентаций. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы».



Интерактивная панель – это специальная сенсорная панель высокой четкости, современная альтернатива доскам. Список оборудования для оснащения образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022 году, установлен приказом министерства образования Новосибирской области.