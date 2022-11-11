Новосибирские школы оснастят интерактивными панелями

На эту цель направлено порядка 150 миллионов рублей.
До конца 2022 года школы региона, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, школы не просто оснащаются высокотехнологичным оборудованием – в данных организациях проводится повышение квалификации сотрудников для работы с современными технологиями. «На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 млн рублей, – прокомментировал Сергей Федорчук. – В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями – это дает новые возможности для образовательного процесса по работе с информацией и наглядными материалами, подготовкой презентаций. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы».
Интерактивная панель – это специальная сенсорная панель высокой четкости, современная альтернатива доскам. Список оборудования для оснащения образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022 году, установлен приказом министерства образования Новосибирской области.
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