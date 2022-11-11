Минцифры России высоко оценило вклад Новосибирской области в развитие IT-образования

В рамках Международного форума в области информационных и коммуникационных технологий «IT-Диалог», который проходит в Петербурге, первому замгубернатора Юрию Петухову вручены благодарности Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика» за активную поддержку и значимый вклад региона в развитие всероссийских проектов в сфере кибербезопасности и цифровой грамотности для школьников «Урок цифры» и «Цифровой ликбез».

Мероприятия проводятся в российских школах в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» и позволяют учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Новосибирская область традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству участников проекта. В 2021 году в нем приняли участие более 350 тысяч школьников региона. Уроки проводятся Минцифрой Новосибирской области совместно с региональным министерством образования при участии представителей IT-компаний.



Тема первого «Урока цифры» в наступившем учебном году: «Искусственный интеллект в стартапах». На сегодня его прошли более 70 тысяч учащихся Новосибирской области.