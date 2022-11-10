Глава минобра Новосибирской области — о датах зимних каникул в школах региона

Зимние каникулы у новосибирских школьников начнутся в конце декабря, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. «Даты каникул зимой могут варьироваться в зависимости от учебного плана той или иной школы. Некоторые ученики могут пойди отдыхать 28 или 29 декабря, а кто-то 30 числа месяца», — заявил глава ведомства.

При этом министр подчеркнул, что все должны выйти с зимних каникул 9 января после новогодних праздников. О их продлении из-за вспышек коронавируса или ОРВИ речи пока не шло.

Кроме того Сергей Федорчук сообщил, что если эпидемиологическая ситуация не изменится в худшую сторону, то елки в школах состоятся. Праздники должны быть проведены в соответствии со всеми санитарными требованиями.