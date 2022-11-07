Ученые из Новосибирска нашли гены, связанные с развитием онкологии

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН изучили, как меняется работа генов в гипоталамусе на примере животных и выяснили, что у последних, если есть предрасположенность к развитию опухоли, также происходят определенные изменения в указанных генах. Это значит, что активность метастазирования раковой опухоли может быть взаимосвязана с активностью в мозге на генном уровне.

«Ученые сосредоточили свое внимание на гипоталамусе (отдел мозга, вовлеченный во взаимосвязь поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов). В ходе других исследователей был установлен ряд генов, которые вовлечены в процесс канцерогенеза непосредственно в тканях, в которых развивается опухоль. Ученые ИЦиГ изучили, как меняется работа аналогичных генов в гипоталамусе, и показали, что у животных с предрасположенностью к развитию опухоли также происходят определенные изменения в активности указанных генов», — говорится в сообщении пресс-службы института.

На следующем этапе ученые будут более детально изучать связи между этими процессами. По словам научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Анны Галяминой, доказательством того, что такая связь существует, является то, что схожие изменения были обнаружены другими исследователями у больных карциномой легких, но гипотеза нуждается в экспериментальном подтверждении.