Фестиваль NAUKA 0+ в Новосибирской области: ночная прогулка с мамонтами и тело человека в 3D

Путешествие в цифру, 3D-визуализация анатомии человеческого тела,– более 150 интересных мероприятий войдут в программу Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+, который пройдет в регионе с 7 по 18 ноября. Программу фестиваля представила 2 ноября в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Мероприятие проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Наука и университеты».

Как подчеркнула замгубернатора, ключевая тема Фестиваля – старт 10-летия науки и технологий в России в соответствии с указом президента РФ, кроме того, 2022 год – год фундаментальных исследований и 60-летие СО РАН. «Главная идея Фестиваля – сделать науку доступной для наших граждан, при этом фестиваль науки доступен от возраста 0+, – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Фестиваль будет проводиться в смешанном формате – как онлайн, так и офлайн режимах. С 2020 года Новосибирская область стала региональной площадкой проведения Всероссийского фестиваля. В этом году наблюдается прирост участников – подано уже порядка 60 заявок. Фестиваль стал площадкой, на которой будут представлены интересные новые научные открытия понятным языком».



Ирина Мануйлова напомнила, что согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроект предполагает повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов.



Также в пресс-конференции приняли участие министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, директор ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова и в режиме ВКС проректор МГУ, руководитель дирекции Фестиваля NAUKA 0+ Леонид Гусев. В числе актуальных мероприятий Фестиваля Вадим Васильев назвал квиз для студентов, региональный форум «Наука и молодежь», дни научного кино, обсуждение вопросов защиты информации, ночную прогулку с мамонтами в вестибюле института археологии и этнографии СО РАН и др.



Фестиваль NAUKA 0+ проводится в ряде интересных инфраструктурных площадок, таких как «Кванториум», Центр ДНК на базе НГТУ, «Точки роста», в том числе – в школах сельских районов Новосибирской области. Всего в рамках фестиваля пройдет порядка 150 мероприятий.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

Фото: nso.ru