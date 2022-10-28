В региональном правительстве обсудили, как прошла в новосибирских школах первая четверть

В школах Новосибирской области завершена первая четверть, все образовательные организации работали в штатном режиме. Приоритетное внимание на осенних каникулах, которые стартуют в школах региона 29 октября, будет уделено безопасности детей.

Вопросы завершения первой учебной четверти 2022/2023 учебного года в образовательных организациях Новосибирской области, обеспечения безопасности, горячего питания учащихся, организация подвоза детей в школы, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и другие рассмотрены в правительстве Новосибирской области на очередном заседании оперативного штаба.



Заседание оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. Замгубернатора акцентировал внимание на том, что первая четверть в школах прошла успешно. В период первых осенних каникул текущего учебного года мунципальными образованиями региона и администрациями образовательных организаций должна быть обеспечена обеспечена безопасность детей.



Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, все муниципальные образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме, осуществляется подвоз детей, в период 2022-2023 в регионе капитально ремонтируются 25 школ, на данные цели выделено 1,26 млрд рублей, работы ведутся, в школы поставляется оборудование. В этом году капремонт будет осуществлен на шести объектах.



Особое внимание уделяется работе с детьми, прибывающими в Новосибирскую область с территорий, вошедших в состав Российской Федерации.