Развитие инфраструктуры для Новосибирского научного центра обсудили в региональном правительстве

Приоритетным объектом транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Травников назвал станцию Университетскую, которую построят недалеко от НГУ.
Андрей Травников провел заседание Президиума Координационного совета при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития Новосибирского научного центра.
О ходе работ по реализации проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития Новосибирского научного центра, губернатору доложил министр науки и инновационной политики Вадим Васильев. Из проектов, входящих в перечень инфраструктуры, необходимой для развития Новосибирского научного центра, в 2019 году реализованы 5 проектов, в 2020 – 10, в 2021 году – 5. Среди объектов, которые введены в 2022 году – современное здание «Гимназии № 3 в Академгородке».
Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты реализации программы развития ННЦ. «Приоритет №1 – объекты транспортной инфраструктуры, из этого перечня – станция Университетская. Из социальных объектов – музыкальная школа. Подтверждаю, что это приоритетный проект, на который мы будем изыскивать финансирование. Следующие проекты – это культурный центр в Кольцово, спортивный зал на улице Строителей в Советском районе, благоустройство общественного пространства в Академгородке», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, участники рассмотрели вопросы создании условий для обеспечения жильем молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций, расселения ветхого и аварийного жилья, комплексного развития территории Советского района.
Фото: nso.ru
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