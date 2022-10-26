Развитие инфраструктуры для Новосибирского научного центра обсудили в региональном правительстве

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты реализации программы развития ННЦ. «Приоритет №1 – объекты транспортной инфраструктуры, из этого перечня – станция Университетская. Из социальных объектов – музыкальная школа. Подтверждаю, что это приоритетный проект, на который мы будем изыскивать финансирование. Следующие проекты – это культурный центр в Кольцово, спортивный зал на улице Строителей в Советском районе, благоустройство общественного пространства в Академгородке», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы создании условий для обеспечения жильем молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций, расселения ветхого и аварийного жилья, комплексного развития территории Советского района.

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