В Институте ядерной физики получили первые пучки электронов для СКИФа

Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что «рождение пучка – одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа».
В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя – одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. В дальнейшем это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова приняла участие в запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ». В частности, замгубернатора подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».
«Сегодня мы присутствуем при очередном удивительном событии, СКИФ – это прорывной проект не только для нашего региона, но и для всей страны, – отметила Ирина Мануйлова. – Большую роль играет комплексный, системный подход в создании этого сложнейшего, уникального объекта. Благодаря тому, что основной партнер, производственное объединение ИЯФ СО РАН, обладает уникальными компетенциями, удалось изготовить высокоточную «начинку» для этой установки. Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа – рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие – выдержана. Очень важно, что все необходимое уникальное, сверхточное оборудование создано нашими учеными, и оно полностью соответствует всем заданным характеристикам. Кроме того, параллельно идет процесс строительства на площадке в Кольцово, где будет размещена установка».
Как прокомментировал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка. «В его создании участвовали многие производства, в том числе, новосибирские, – отметил Павел Логачев. – Самое важное, что все это мы сейчас делаем в нашей стране, вся работа по изготовлению уникального инструментального производства, выработке технологий производится в одном месте, и все этапы для получения первого пуска электронов успешно пройдены».
В ходе мероприятия специалисты отметили, что до настоящего момента ИЯФ СО РАН производил отдельные элементы комплекса, теперь успешно стартовали натурные испытаний линейного ускорителя. Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов – установки класса «мегасайенс», источника синхротронного излучения поколения «4+» – позволит получить новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи биологии, медицины, химии, катализа. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.
Фото: nso.ru
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