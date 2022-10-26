В Институте ядерной физики получили первые пучки электронов для СКИФа

В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя – одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. В дальнейшем это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова приняла участие в запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ». В частности, замгубернатора подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».



«Сегодня мы присутствуем при очередном удивительном событии, СКИФ – это прорывной проект не только для нашего региона, но и для всей страны, – отметила Ирина Мануйлова. – Большую роль играет комплексный, системный подход в создании этого сложнейшего, уникального объекта. Благодаря тому, что основной партнер, производственное объединение ИЯФ СО РАН, обладает уникальными компетенциями, удалось изготовить высокоточную «начинку» для этой установки. Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа – рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие – выдержана. Очень важно, что все необходимое уникальное, сверхточное оборудование создано нашими учеными, и оно полностью соответствует всем заданным характеристикам. Кроме того, параллельно идет процесс строительства на площадке в Кольцово, где будет размещена установка».