В Новосибирской области открылась Школа креативных индустрий

В Новосибирской области с участием средств регионального бюджета создана Школа креативных индустрий. Уже начали работать шесть творческих студий: современной электронной музыки, анимации и 3D-графики, интерактивных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности, звукорежиссуры, дизайна. Учиться здесь будут – бесплатно – подростки от 14 до 18 лет.

Замгубернатора Ирина Мануйлова оценила созданные в новой Школе условия, пообщалась с её первыми учениками и от имени губернатора Андрея Травникова, Правительства региона поздравила юных новосибирцев с появлением новых возможностей для раскрытия талантов.