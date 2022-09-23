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В Новосибирской области открылась Школа креативных индустрий

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Чему будут обучаться ее студенты?

В Новосибирской области с участием средств регионального бюджета создана Школа креативных индустрий. Уже начали работать шесть творческих студий: современной электронной музыки, анимации и 3D-графики, интерактивных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности, звукорежиссуры, дизайна. Учиться здесь будут – бесплатно – подростки от 14 до 18 лет.

Замгубернатора Ирина Мануйлова оценила созданные в новой Школе условия, пообщалась с её первыми учениками и от имени губернатора Андрея Травникова, Правительства региона поздравила юных новосибирцев с появлением новых возможностей для раскрытия талантов.

«Новосибирская область отмечает юбилей – 85-лет. И новая школа – достойный подарок её будущему. Творчество в нашем регионе – особенное, тесно связанное с наукой, «цифрой», искусственным интеллектом. И это неслучайно, ведь мы – высоконаучный регион. Лучшие преподаватели, самое современное оборудование, комфортные условия, созданные в этой Школе, позволят готовить кадры для креативной сферы региона.

Желаю творческих успехов, реализации талантов», — обратилась к участникам официальной церемонии открытия Школы креативных индустрий Ирина Мануйлова.

Школа креативных индустрий создана на площадке Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по заявке на финансирование Министерства культуры РФ, которую подала и выиграла Новосибирская область. Благодаря этому удалось создать учреждение для творческой молодежи. Это уже второе в Новосибирской области учреждение, которое будет заниматься креативными индустриями.

Фото: nso.ru

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