Учителей каких специальностей не хватает в новосибирских школах?

В региональном министерстве образования сообщают, что больше всего в Новосибирской области не хватает учителей математики 16,1% от общего количества вакансий педагогов, учителей русского языка и литературы – 14,3% и учителей иностранных языков – 13,5%, передает «РБК-Новосибирск».

В целом в Новосибирской области, по данным на 1 августа, размещено 788 вакансий учителей, что составляет порядка 3% от общего числа учителей в регионе.

Больше всего учителей не хватает в Новосибирске, на мегаполис приходится 26,5% всех размещенных вакансий, в Новосибирском районе – 8,4%, в Искитиме – 5,5%.