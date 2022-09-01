Андрей Травников открыл новый корпус гимназии № 3 в Академгородке

Выступая на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, Андрей Травников поздравил педагогов, учеников гимназии №3, жителей Академгородка с Днем знаний и открытием нового корпуса школы. «День знаний в этом году вдвойне, втройне радостней – знаю, что не только сегодняшние ученики, педагоги, родители, выпускники гимназии много лет мечтали о новых, комфортных условиях для детей и учителей в прославленной гимназии №3. Я помню, как три года назад, еще в старом здании, мы встречались с директором, учителями, родительским комитетом, обсуждали, каким путем идти – и приняли совместно решение – строить новое здание – современное, вместительное. Сегодня, еще раз обойдя территорию школы, я осознал, какой по-настоящему сложный путь пришлось пройти. Насколько непросто было вписать современное здание в плотную, историческую застройку Академгородка. Поздравляю всех, что это удалось», – подчеркнул глава региона.



