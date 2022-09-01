Какие направления появились в спортшколах Новосибирской области?

В Новосибирской области аккредитовано 109 федераций по 111 видам спорта. У жителей региона большой выбор спортивных направлений, которыми могут заниматься как дети, так и взрослые. В ходе пресс-конференции министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов рассказал о новых возможностях для детей и родителей в спортивной сфере.

В Новосибирской области 42 муниципальных и государственных учреждения, осуществляющих спортивную подготовку, в которых занимается более 26 тысяч человек по 64 видам спорта и трудоустроены более тысячи тренеров. На данный момент на территории региона в 19 государственных учреждениях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, ведется подготовка спортивного резерва по 50 видам спорта.

«Спорт очень популярен в регионе, поэтому, как правило, уже в сентябре мы заполняем группы начальной подготовки в наших спортивных школах. Далее тренеры ведут конкурсный отбор. Мы следим за тенденциями в мире спорта, открываем новые отделения, внедряем технологии, которые повышают эффективность подготовки спортивного резерва, чтобы с одной стороны у детей и родителей расширялись возможности выбора, а с другой стороны росли результаты новосибирцев на всероссийских и мировых турнирах», – отметил министр.

За последние два года открыты отделение триатлона в ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», отделение фристайла в ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», отделение компьютерного спорта в ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта».

Современные технологии помогают родителям сделать осознанный выбор, куда направлять своих детей, чтобы они достигли успехов в спорте. У кого-то лучше развиты скоростные, у кого-то силовые качества, кто-то предрасположен к стартам на выносливость, кто-то обладает стойкой психикой. В ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» проводится тестирование на основе комплекса «Стань чемпионом». На пресс-конференции директор центра Вячеслав Братцев рассказал о сути тестирования. После обследования и выполнения упражнений автоматизированная система дает оценку психофизиологическим, функциональным резервам организма, а также физической работоспособности, морфологического статуса и уровня развития физических качеств. На основе данных показателей создается интегральная оценка и рекомендации по спортивной ориентации и лучшей реализации способностей детей в том или ином виде спорта.