В Новосибирской области заработает первая для региона IT-Академия

В новом учебном году в Новосибирской области заработает первый на территории нашего региона научно-производственный и образовательный центр «IT-Академия». Соглашение о создании академии подписано в рамках форума «Технопром».

Это совместный проект министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.



«Кадры решают все. Коллаборация учреждений сферы образования, научных центров и государства поможет многого достичь в подготовке квалифицированных IT-специалистов», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



«IT-Академия», созданная на базе СГУГиТ, будет работать по следующим направлениям: разработка и реализация образовательных программ в сфере IT и программирования, реализация грантовой деятельности, доведение успешных проектов до стартапов, внедрение новых образовательных методик с применением IT-технологий в образовательный процесс, обучение специалистов по образовательным программам, реализуемым в академии.