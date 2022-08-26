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В Новосибирской области заработает первая для региона IT-Академия

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Она откроется на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

pexels.com

В новом учебном году в Новосибирской области заработает первый на территории нашего региона научно-производственный и образовательный центр «IT-Академия». Соглашение о создании академии подписано в рамках форума «Технопром».

Это совместный проект министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

«Кадры решают все. Коллаборация учреждений сферы образования, научных центров и государства поможет многого достичь в подготовке квалифицированных IT-специалистов», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«IT-Академия», созданная на базе СГУГиТ, будет работать по следующим направлениям: разработка и реализация образовательных программ в сфере IT и программирования, реализация грантовой деятельности, доведение успешных проектов до стартапов, внедрение новых образовательных методик с применением IT-технологий в образовательный процесс, обучение специалистов по образовательным программам, реализуемым в академии.

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