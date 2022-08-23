Новосибирск попал в пятерку российских городов с самыми дорогими сборами в школу

Эксперты рассказали, сколько потратят родители из разных городов нашей страны на подготовку детей к учебному году. Дороже всего обходятся школьные сборы в Москве — 14 300 рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году (11 000), отмечают аналитики SuperJob.

Серебро топа — у Петербурга (13 100 рублей). Годом ранее расходы на необходимые школьнику вещи там достигали 10 000 рублей (+31%).

Тройку замыкает Екатеринбург, где собрать ребенка в школу стоит 12 000 рублей. В 2021 учебном году сумма трат составила 9800 (+22%).

Далее в списке следуют Казань и Новосибирск. Чтобы подготовить ребенка к урокам, новосибирских и казанским родителям придется выложить из семейного бюджета 11 900 рублей.

В прошлом году сборы в школу в Новосибирске обходились в 10 800 рублей, то есть на 10% дешевле. А в 2020-м и в 2019 годах — в 9500 и 9000 рублей соответственно.