Объявлена дата юбилейного Тотального диктанта

В новом сезоне акция, придуманная в НГУ, пройдет в 20-й раз. Написать диктант можно будет на очных площадках и в онлайн-формате. В планах команды — провести трансляцию акции в теле- и радиоэфире.

Участники стратегической сессии разработали программы мероприятий предстоящего сезона — конференции организаторов акции, конкурса «Столица Тотального диктанта — 2023». В сентябре в Ярославле пройдет Фестиваль грамотности, в рамках которого состоится онлайн-марафон и будет объявлен автор текста 2023 года.

Эта стратегическая сессия — седьмая для команды Тотального диктанта. Ранее встречи проходили на Алтае, Байкале, во Владивостоке, на Южном Урале, в Санкт-Петербурге, Таллине, Ясной Поляне.

В 2023 году Тотальный диктант проходит с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.

Справка о Тотальном диктанте

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский, Марина Степнова.

Помимо Тотального диктанта Фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и т. д.