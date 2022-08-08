Объявлена дата юбилейного Тотального диктанта

В Томске завершилась стратегическая сессия Тотального диктанта. Важнейшее решение, принятое командой штаба, — всемирная просветительская акция в 2023 году состоится восьмого апреля. Для Новосибирска этот Диктант станет юбилейным — двадцатым.
Провести стратегическую сессию и Сибирскую школу координаторов в Томске предложила команда этого города в заявке на конкурс «Столица Тотального диктанта — 2022». Столицей в этом году стал Ярославль, а в Томске решено было провести школу организаторов и стратсессию.
Ольга Ребковец, руководитель Тотального диктанта: «Встреча в рамках стратсессии дает отсчет новому сезону подготовки акции: Филологический совет совместно с автором работает над текстом, готовит программу курсов по подготовке к диктанту, а штаб думает над новыми спецпроектами и обсуждает планы на год. В этот раз мы много обсуждали идеи изменения системы оценок. Мнения членов штаба разошлись, но по итогам обсуждения мы приняли общее решение оставить традиционную систему оценок по пятибалльной шкале».
В новом сезоне акция, придуманная в НГУ, пройдет в 20-й раз. Написать диктант можно будет на очных площадках и в онлайн-формате. В планах команды — провести трансляцию акции в теле- и радиоэфире.
Участники стратегической сессии разработали программы мероприятий предстоящего сезона — конференции организаторов акции, конкурса «Столица Тотального диктанта — 2023». В сентябре в Ярославле пройдет Фестиваль грамотности, в рамках которого состоится онлайн-марафон и будет объявлен автор текста 2023 года.
Эта стратегическая сессия — седьмая для команды Тотального диктанта. Ранее встречи проходили на Алтае, Байкале, во Владивостоке, на Южном Урале, в Санкт-Петербурге, Таллине, Ясной Поляне.
В 2023 году Тотальный диктант проходит с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.
Справка о Тотальном диктанте
Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский, Марина Степнова.
Помимо Тотального диктанта Фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и т. д.
Фото: Евгения Анфимова
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