Ученые новосибирского «Вектора» создают вакцину против оспы обезьян

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) тестирует не живую вакцину от оспы обезьян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Московской области Андрея Продеуса.

«Предыдущие научные работы показали, что люди, вакцинированные от оспы, а вакцинация проводилась примерно до 1880 года, имеют иммунитет и защиту от обезьяньей оспы. Но сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает, — рассказал Андрей Продеус. — Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую».

По словам господина Продеуса, препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Появится возможность проводить вакцинацию от оспы не живой вакциной. Такая прививка должна будет работать и на вирус оспы обезьян.