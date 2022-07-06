Стартовал второй этап приема заявлений для зачисления в новосибирские школы

С 6 июля стартует второй этап приема заявлений для зачисления в школу на Госуслугах, информирует министерство образования Новосибирской области. Родители могут подать заявление это до 5 сентября.

Напомним, что заявления принимаются в два этапа. Первый длился с 1 апреля по 30 июня. В этот период школу записывают тех детей, которые живут на прикрепленной к ней территории. Также в первую волну зачисляют детей, которые имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Всего было подано почти 261,8 тыс. заявлений.

Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период будут зачислять детей в школы по выбору (проживающих на территории, которая за данным учебным заведением не закреплена). Ребенка примут в первый класс, если в школе останутся свободные места.