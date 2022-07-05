Губернатор Новосибирской области лично вручил дипломы выпускникам-отличникам НГМУ

Кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания правительства региона, ее основополагающие принципы: подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медицинских кадров.

В Новосибирской области для снижения кадрового дефицита медицинских работников государственных организаций принимается ряд мер, в том числе – работа с учебными организациями. В-первую очередь, это Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирский медицинский колледж. Устранение кадрового дефицита врачей осуществляется путем целевой подготовки специалистов.