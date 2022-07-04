Сергей Федорчук: «Бакалавры университета и колледжа должны быть специалистами примерно равного уровня»

В ходе пресс-конференции ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказал мнение, что осле ухода от Болонской системы образования целесообразно приравнять к одному уровню бакалавриат в колледже и вузе.

«Давайте будем откровенны, бакалавр — если брать традиционную систему, из которой нас совсем недавно исключили — это не человек с высшим образованием, — сказал глава ведомства — Я понимаю, что говорю полную неправильность, но я считаю, что если мы будем выстраивать свою систему и пытаться сильно не разрушать то, что мы эти 20 лет делали, то нам нужно сделать два шага. Нужно в вузах и колледжах бакалавриат уравнять. То есть бакалавры университета и колледжа должны быть специалистами примерно равного уровня».

По мнению министра, если человек хочет получить «настоящее высшее образование», то должен закончить магистратуру. Сергей Федорчук отметил, что это будет «практико-ориентированный бакалавриат».

Фото: архивы пресс-служб