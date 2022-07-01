Какие новосибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат выпускников-айтишников?

Три новосибирских вуза попали в топ российских учебных заведений с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-секторе, составленный Superjob.

Выше других в рейтинге расположился НГУ. В общем рейтинге он на шестом месте. Год назад был на пятом. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 10 тысяч рублей и составляет сегодня 170 тысяч в месяц. Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов НГУ в 2021 году составлял 90,4. При этом 59% IT-специалистов, окончивших НГУ, остались работать в Новосибирске. Вуз стал лучшим по показателю заработка выпускников в IT среди региональных учебных заведений за пределами Москвы и Петербурга.

НГТУ переместился на 10-е место с 11-го. В среднем выпускники вуза в IT зарабатывают 150 тысяч рублей. Уровень их зарплаты вырос на 25 тысяч за год. Это один из наиболее высоких показателей роста зарплат по всем университетам страны. В Новосибирске остается 71% студентов IT-направлений вуза.

Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики занял 17 место в рейтинге: выпускники получают в среднем 115 тысяч рублей в месяц. В Новосибирске остаются 74,6% выпускников вуза.

Неизменным лидером рейтинга остается Московский физико-технический институт. Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 20 тысяч рублей и составляет 250 тысяч в месяц.