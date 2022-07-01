Насколько важно для сибирских работодателей наличие высшего образования у соискателей?

Только в 10% вакансий в Сибири есть требование высшего образования, следует из данных службы исследований hh.ru. За три года доля таких вакансий снизилась на 3 п.п. — с 14% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года.

«Заметнее всего уменьшилось число таких требований в вакансиях из профессиональной сферы "Госслужба, НКО" (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), выросло – в сфере "Безопасность" (+12 п.п.; с 16% до 29%)», — отмечают аналитики

Чаще всего вакансии, где требуется высшее образование, можно встретить в сферах: «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%).

Наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%). В СФО таких вакансий лишь 10% (в 1 квартале 2019 года эта доля составляла 13%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко. Наиболее принципиально такое разграничение в юридической сфере и, ожидаемо, в медицине.