Андрей Травников провел встречу с лучшими новосибирскими учителями

Андрей Травников провел прием лучших учителей Новосибирской области 2022 года «Диалог на равных». Мероприятие состоялось в рамках губернаторских дней, посвященных лучшим выпускникам школ, их педагогам и родителям.

«Поздравляю вас с завершением очередного учебного года! С тем, что нам в этом году удалось все мероприятия провести практически без коронавирусных ограничений. Поздравляю вас с хорошими результатами, тем, что в вашей «копилке» появились новые стобалльники и медалисты! Спасибо вам за этот результат. Мы взяли для себя высокую планку – чтобы система образования Новосибирской области была в пятерке лучших, по показателям, авторитету, информационному сопровождению, оценке со стороны родителей и ваших коллег из других регионов. Этого можно добиваться только методичной работой – что вы делаете каждый день, находя новые подходы, творческие идеи и методы», – отметил глава региона.