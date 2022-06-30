Андрей Травников провел встречу с лучшими новосибирскими учителями

Губернатор обсудил с педагогами вопросы совершенствования системы образования в регионе.
Андрей Травников провел прием лучших учителей Новосибирской области 2022 года «Диалог на равных». Мероприятие состоялось в рамках губернаторских дней, посвященных лучшим выпускникам школ, их педагогам и родителям.
«Поздравляю вас с завершением очередного учебного года! С тем, что нам в этом году удалось все мероприятия провести практически без коронавирусных ограничений. Поздравляю вас с хорошими результатами, тем, что в вашей «копилке» появились новые стобалльники и медалисты! Спасибо вам за этот результат. Мы взяли для себя высокую планку – чтобы система образования Новосибирской области была в пятерке лучших, по показателям, авторитету, информационному сопровождению, оценке со стороны родителей и ваших коллег из других регионов. Этого можно добиваться только методичной работой – что вы делаете каждый день, находя новые подходы, творческие идеи и методы», – отметил глава региона.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы учительского труда в современной школе, развития кадрового потенциала системы образования Новосибирской области, организации работы учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи.
В частности, обсуждался вопрос создания в Новосибирской области центра «Авангард». «Нужен такой центр. И раньше был высокий запрос на патриотическое воспитание. Мы частично удовлетворяли его, создавая профильные смены, в том числе, в центре «Альтаир», понимая, что талантливых ребят, которые занимаются общественной деятельностью тоже нужно поддерживать и развивать. Понятно, что возможностей «Альтаира» на все направления не хватает – поэтому создание «Авангарда» абсолютно актуально. Может быть, не в таком масштабе, как это сделано в Подмосковье, но решение принято, определена база, на которой мы будем создавать «Авангард» – это лагерь «Гренада». Коллеги уже просчитали стоимость первоочередных работ, вопрос в выделении финансирования. Есть намерение первое финансирование выделить уже в этом году, к этому нужно готовиться», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, Андрей Травников вручил лучшим учителям региона благодарственные письма губернатора Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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