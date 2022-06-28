Андрей Травников проконтролировал ход строительства нового кампуса НГУ

Строительство кампуса, наряду с возведением СКИФа, – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».
Во время выездного совещания губернатор подчеркнул: возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. «Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта, принято решение увеличить оконные проёмы, применить более современные материалы. Работы ведутся на всех зданиях площадки – с одной стороны, это хорошо, с другой – мы хотели бы этой зимой хотя бы первую «коробку» увидеть в завершённом состоянии. Подрядчик намерен увеличить количество людей на объектах для того, чтобы выдержать сроки. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.
Завершается проектирование объектов, строящихся уже на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Надеемся, что уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие», – сказал Андрей Травников.
НГУ – полноценный участник программы научных исследований, интегратор проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Однако сегодня налицо – изношенность и дефицит инфраструктуры. Не хватает аудиторий для того, чтобы нормально организовать образовательный процесс, не хватает площадок для исследовательской и проектной деятельности, досуга студентов, внеаудиторных занятий. Поэтому реализация проекта кампуса мирового уровня так важна – причём не только для самого университета, но и для Академгородка, Новосибирска, всей нашей области, – подчеркнул глава региона.
Объъм строительства – значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.
Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал о том, что учебный корпус СУНЦ НГУ позволит индивидуализировать образование талантливых школьников, как и завещал академик Михаил Лаврентьев, а также предоставит ребятам больше возможностей для разностороннего развития и самореализации. В досуговом центре СУНЦ НГУ будут мастерские, планетарий и другие специализированные помещения для комфортного самостоятельного досуга и отдыха детей. Успешность детей определяет не только отличная учёба, но и широкий кругозор, высокая эрудированность и навыки коммуникации, уверен ректор.
«Университету необходимы лабораторные и исследовательские пространства для развития либо пока слабо представленных в СО РАН направлений, либо совсем не представленных. У нас есть Институт медицины и психологии (в этом году контрольные цифры приёма увеличены до 60 человек), у нас есть англоязычный специалитет, и для того, чтобы развивать биомедицину, трансляционную медицину, необходим отдельный корпус. Всё здесь будет очень гармонично, очень компактно, и эта компактность – большое конкурентное преимущество НГУ по сравнению со многими другими вузами страны», – подчеркнул Михаил Федорук.
Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана будет включать все необходимые функциональные зоны для обучения и проведения научных исследований. Также в центре разместится самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей.
Научно-исследовательский центр – основное здание для проведения научных изысканий, аналитической деятельности, работы с опытными образцами и отработки технологий производства фармацевтических средств и лабораторной исследовательской деятельности научным персоналом НГУ; здесь всё будет организовано по примеру лучших международных аналогов.
На сегодняшний день общая стоимость строительства, из разных источников финансирования – 11 млрд 800 млн рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.
Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселённом районе, в Академгородке. Этот факт учитывался с самого старта работ, было уделено повышенное внимание разработке плана застройки территории. Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты.
Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке.
Фото: архив пресс-служб
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