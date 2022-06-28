Сколько юных новосибирцев окончили школу с золотой медалью в этом году?

764 выпускника новосибирских школ награждены медалями «За особые успехи в учении». Одиннадцатиклассников-медалистов и ребят, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ, поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Более 9 тысяч учеников в этом году заканчивают школу, получают аттестаты и начинают строить собственную жизнь. В этом зале сегодня – лучшие из лучших, медалисты, те, кто получал самые высокие отметки в ходе выпускных экзаменов. Здесь находятся ваши наставники, педагоги, родители – все те, кто волнуется за вас, переживает, как сложится ваше будущее, – обратился к выпускникам градоначальник. – Хотелось бы, чтобы ваша жизнь была связана с городом Новосибирском. Не только потому, что этот город для вас родной, но и потому, что здесь находятся люди, которые вас любят и поддерживают. Вы сдали первый в жизни важный экзамен, и он далеко не последний. Дальше всё зависит только от вас. От того, насколько успешными вы будете в учёбе, работе, своём деле зависит будущее нашей страны. Мы поздравляем вас и желаем успеха в этой большой, незнакомой и такой сложной жизни!»

100 баллов по итогам ЕГЭ набрали 63 ученика, двое из них показали высший балл по двум предметам. Количество стобалльников может увеличиться – результаты подсчитаны еще не по всем предметам.

Отметим, что медаль «За особые успехи в обучении» вручается выпускникам 11 класса, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам и сдали ЕГЭ по русскому языку и математике не менее чем на 70 баллов.