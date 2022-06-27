Андрей Травников высоко оценил уровень проведения ЕГЭ в Новосибирской области

Восемьдесят выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на сто баллов. Мультистобалльниками, получив сто баллов по двум предметам сразу, стали два выпускника гимназий Ленинского и Советского районов Новосибирска. На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Травников, обсудили первые результаты проведения в Новосибирской области государственной итоговой аттестации. Тематический доклад представил министр образования региона Сергей Федорчук.

Губернатор поблагодарил всех участников подготовки и проведения аттестационной кампании. «Все проделали очень большую работу, все было четко организовано. ГИА прошла, по сути, незаметно в том смысле, что не было каких-то накладок, сложностей, сбоев, инцидентов. С организационной точки зрения все отработали на пять с плюсом – за это всем огромное спасибо. Что касается результатов, то профессиональное сообщество их внимательно проанализирует по отдельным предметам, и в августе более подробно обсудим задачи, которые стоят перед нами на ближайший учебный год», – отметил глава региона.