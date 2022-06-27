Андрей Травников высоко оценил уровень проведения ЕГЭ в Новосибирской области

«С организационной точки зрения все отработали на пять с плюсом», — отметил глава региона.
Восемьдесят выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на сто баллов. Мультистобалльниками, получив сто баллов по двум предметам сразу, стали два выпускника гимназий Ленинского и Советского районов Новосибирска. На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Травников, обсудили первые результаты проведения в Новосибирской области государственной итоговой аттестации. Тематический доклад представил министр образования региона Сергей Федорчук.
Губернатор поблагодарил всех участников подготовки и проведения аттестационной кампании. «Все проделали очень большую работу, все было четко организовано. ГИА прошла, по сути, незаметно в том смысле, что не было каких-то накладок, сложностей, сбоев, инцидентов. С организационной точки зрения все отработали на пять с плюсом – за это всем огромное спасибо. Что касается результатов, то профессиональное сообщество их внимательно проанализирует по отдельным предметам, и в августе более подробно обсудим задачи, которые стоят перед нами на ближайший учебный год», – отметил глава региона.
Сергей Федорчук сообщил, что в этом году ГИА проводится в доковидном формате. Выпускники 11-х классов для получения аттестата должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику (базового или профильного уровня), выпускники 9-х классов – четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математику) и два по выбору. В проведении ГИА-11 задействовано 134 пункта проведения экзаменов. На участие в основной период ГИА-11 зарегистрированы 16190 человек. Уже проведены экзамены в основные дни проведения ЕГЭ, сейчас проходят резервные дни основного периода.
Как отметил министр, в этом году увеличилось количество участников, сдавших ЕГЭ на высоком уровне по литературе, истории, физике и обществознанию.
80 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мультистобалльниками (сто баллов по двум предметам) стали два выпускника: из МАОУ «Вторая гимназия», Ленинский район Новосибирска (русский язык, история), и из МБОУ «Гимназия №5», Советский район Новосибирска (русский язык, математика).
Что касается итоговой аттестации выпускников девятых классов, то основной период проведения ГИА-9 стал самым массовым, отметил министр. На него зарегистрировано 29543 человека. В период экзаменационной кампании задействовано 257 пунктов проведения экзамена.
Фото: архивы пресс-служб
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