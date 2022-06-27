Новосибирские ученые создают оптимальный по составу аналог мяса

Команда ученых из Новосибирска поставила себе цель создать идеальный заменитель мяса. Известно, что имеющееся на данный момент мясо из сои, пшеницы не может полностью заменить натуральную говядину, свинину или курицу.,

«Мы начали изучать вопрос модификации и использования побочных продуктов масложирового производства. С помощью этого исследования открывается возможность получить ценное сырье», — сообщил изданию «Наука в Сибири» замдиректора ФИЦ ИЦиГ СО РАН Петр Куценог.

Планируется, что новый продукт можно будет использовать в качестве корма, а также в пищевой промышленности, если он сможет полноценно заменить животный белок.