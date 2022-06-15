В Новосибирской области выросло количество учащихся, выбирающих демонстрационный экзамен

С января по декабрь 2022 года профессиональные образовательные учреждения Новосибирской области участвуют в организации аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования или по их части.

Демонстрационный экзамен, в отличие от иных форм аттестации, проводится с целью оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Образовательные организации Новосибирской области участвуют в процедуре проведения демонстрационного экзамена с 2017 года. За это время количество обучающихся, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена увеличилось с 265 человек в 2017 году до 3212 человек в 2021 году. Количество компетенций выросло с 14 до 59, количество образовательных организаций – с 12 до 49, а количество привлеченных экспертов – со 132 человек до 632.

В 2022 году продолжается положительная динамика развития демонстрационного экзамена в Новосибирской области. Таким образом, в ходе реализации мероприятий, направленных на обеспечение проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Росссия)» уже аккредитовано 107 площадок в качестве центров проведения демонстрационного экзамена. Всего до конца года планируется аккредитация 128 площадок по 78 компетенциям на базе 44 образовательных организаций, что позволит более 4300 обучающимся из 51 образовательной организации пройти процедуру демонстрационного экзамена.

Крайне важным аспектом эффективности внедрения процедуры демонстрационного экзамена в практику проведения итоговой и промежуточной аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия стало непосредственное участие представителей работодателей в экзаменационном процессе:

· представители предприятий профильных областей могут принять участие в оценке результатов выполнения модулей студентами в составе независимой экспертной группы;

· предприятие может выступить базой для сдачи профессионального экзамена, пройдя аккредитацию на статус центра проведения демонстрационного экзамена;

· предприятия партнеры могут помочь образовательной организации в подготовке материальной базы и расходных материалов для проведения экзамена.

По данным на 2021 год количество экспертов из числа работодателей составило 274 человека (44% от общего числа экспертов). По предварительным данным в 2022 году будет прирост количества экспертов от предприятий реального сектора экономики Новосибирской области.

Статистика участия представителей организаций в составе независимой экспертной группы для оценки результатов демонстрационного экзамена показывает рост заинтересованности предприятий в квалифицированных молодых кадрах.

Важная задача, реализуемая в данном взаимодействии – это возможность потенциальных работодателей познакомиться с будущими сотрудниками в практикоориентированных условиях и уже на основе продемонстрированных умений пригласить лучших студентов к себе в компанию.