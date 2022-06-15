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В новосибирских школах откроют специализированные медицинские классы

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В учебном году 2022-2023 заработают девять таких классов.

В Новосибирской области подвели итоги конкурсного отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированных медицинских классов в предстоящем учебном году.

В этом году специализированные медицинские классы открываются в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области: МБОУ Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ средняя общеобразовательная школа № 105 Купинского района, МБОУ технический лицей № 176 Карасукского района, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Татарска, МАОУ-средняя общеобразовательная школа № 9 г. Искитима, МАОУ г. Новосибирска «Лицей №22 «Надежда Сибири», МАОУ г. Новосибирска «Лицей №9», МБОУ г. Новосибирска «Лицей №113», МАОУ г. Новосибирска «Центр образования №82 «Развитие».

В медицинский класс зачисляются выпускники седьмого класса, имеющие устойчивый интерес к медицинской профессии.

Зачисление в медицинский класс осуществляется на основе вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в медицинский класс, сформированного общеобразовательной организацией.

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