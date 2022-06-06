В страны СНГ планируют отправить ПЦР-тесты на оспу обезьян, разработанные новосибирским «Вектором»

Роспотребнадзор готов направить в страны СНГ тесты для ПЦР-диагностики оспы обезьян, разработанные новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом заявил представитель ведомства на внеочередном заседании координационного совета по проблемам санитарной охраны, в котором принимали участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

«Представителями Роспотребнадзора высказана готовность оказать содействие партнерам по СНГ и поставить новейшие тесты для ПЦР-диагностики оспы обезьян, разработанные в научном центре «Вектор». Состоялся обмен мнениями по эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах для недопущения завоза инфекции», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее «Вектор» подготовил к отправке в регионы тест-комплекты для проведения ПЦР-тестирования граждан с подозрением на заболевание оспой обезьян. Первичная диагностика с помощью тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора.

Кроме того, на заседании совета было решено разработать методические рекомендации по организации учений с использованием мобильных лабораторий, а также сформировать реестр специалистов профильных учреждений стран СНГ с опытом работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

Отметим, что в России случаи заболевания оспой обезьян в настоящий момент не зафиксированы.

Фото: 2ГИС