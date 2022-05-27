В Новосибирске стартовал Всероссийский молодежный научно-технический конкурс «Первый Шаг»

В Новосибирском Академпарке состоялось открытие IV Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок и научно-практических решений в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».

Губернатор Андрей Травников обратился к участникам торжественного открытия с приветственным словом. «Важно, что IV конкурс «Первый шаг» проходит здесь, в Новосибирской области. Не из-за географических особенностей расположения, а из-за того, что Новосибирск – центр науки, инноваций, и нам очень важно использовать все проекты и форматы, направленные на решение задачи по ускоренному внедрению новых разработок и инновационных решений в нашу жизнь, экономику. Очень приятно, что этот форум, при поддержке ВГТРК, ГТРК Новосибирск, СибГУТИ, проходит здесь.

Уважаемые участники! Хочется надеяться, что и для вас участие в «Первом шаге» в Новосибирске будет также важным. Мы находимся не просто в центре Евразии, не просто в научной столице России, а находимся в Академпарке. Это признанный, самый успешный инновационный технопарк нашей страны. Желаю вам, чтобы эта площадка стала надежной, успешной опорой для вашего первого шага, чтобы этот шаг был широким и высоким, чтобы за ним последовали и другие, позволившие внедрять и сегодняшние ваши идеи, и генерировать новые», – подчеркнул Андрей Травников.