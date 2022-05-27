В Новосибирске стартовал Всероссийский молодежный научно-технический конкурс «Первый Шаг»

Среди ключевых целей конкурса — популяризация технических направлений в сфере образования.
В Новосибирском Академпарке состоялось открытие IV Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок и научно-практических решений в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».
Губернатор Андрей Травников обратился к участникам торжественного открытия с приветственным словом. «Важно, что IV конкурс «Первый шаг» проходит здесь, в Новосибирской области. Не из-за географических особенностей расположения, а из-за того, что Новосибирск – центр науки, инноваций, и нам очень важно использовать все проекты и форматы, направленные на решение задачи по ускоренному внедрению новых разработок и инновационных решений в нашу жизнь, экономику. Очень приятно, что этот форум, при поддержке ВГТРК, ГТРК Новосибирск, СибГУТИ, проходит здесь.
Уважаемые участники! Хочется надеяться, что и для вас участие в «Первом шаге» в Новосибирске будет также важным. Мы находимся не просто в центре Евразии, не просто в научной столице России, а находимся в Академпарке. Это признанный, самый успешный инновационный технопарк нашей страны. Желаю вам, чтобы эта площадка стала надежной, успешной опорой для вашего первого шага, чтобы этот шаг был широким и высоким, чтобы за ним последовали и другие, позволившие внедрять и сегодняшние ваши идеи, и генерировать новые», – подчеркнул Андрей Травников.
Заместитель Генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил обоснованность выбора Новосибирской области местом проведения конкурса в 2022 году. «Это центр науки Российской Федерации – Новосибирск. Академгородок – он славен на весь мир. Я очень рад, что молодые, талантливые люди приехали со всей нашей большой страны на конкурс – потому, что здесь есть, что посмотреть, и это стимулирует. Даже прогулка по Академгородку – какие там мемориальные доски, какие имена там! Может быть, вы в будущем станете такими же великими академиками, чего я вам искренне желаю. Я поздравляю всех с еще одним шагом в будущее, четвертым шагом. Надеюсь, что дальше мы будем шагать также успешно и стремительно вперед», – сказал он.
Конкурс проводится Национальной Ассоциацией производителей и интеграторов телерадиоборудования и программного обеспечения и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компания при партнерстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей и правительством Новосибирской области. Финал конкурса проходит в Новосибирске 26 – 28 мая 2022 года при участии филиала ВГТРК ГТРК «Новосибирск» и Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Конкурс проводится среди студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей высших учебных заведений Российской Федерации и направлен на выявление и поощрение молодых специалистов, являющихся разработчиками программных и аппаратных продуктов, авторами исследовательских и аналитических методик, создателями эскизных концептуальных проектов в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций.
Главными целями конкурса являются популяризация технических направлений в сфере образования, налаживание связей региональных телекомпаний и компаний производителей отечественного оборудования с российскими вузами, поиск молодых специалистов с инновационным мышлением, а также эффективных решений для реализации в области телевизионных и коммуникационных технологий.
Фото: архивы пресс-служб
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