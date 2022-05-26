В этом году последний звонок прозвенел для 16,5 тысяч новосибирских выпускников

Сергей Нелюбов поздравил выпускников от имени главы региона Андрея Травникова и пожелал молодым людям успешной сдачи выпускных и вступительных экзаменов. «В этом году впервые после перерыва в очном формате последний звонок прозвенел для 16,5 тысяч выпускников Новосибирской области, – отметил замгубернатора. – Сегодня мы поздравляем уже не детей, а взрослых молодых людей, стоящих на пороге своей новой, самостоятельной жизни. Это особенный выпуск – в этом году гимназия отмечает свое 90-летие, и вы переняли лучшие традиции учреждения. Особую признательность хочется выразить родителям и педагогам, посвятившим себя служению детям, образованию. Желаю выпускникам забрать с собой весь опыт, который передавали вам ваши мудрые учителя и успешно сдать все экзамены».